Путин посоветовал педагогам не воспринимать интернет как конкурента

По словам президента России, технологии нужно воспринимать как дополнительный инструмент для работы

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Учителям стоит воспринимать интернет и искусственный интеллект не как своих конкурентов в обучении молодежи, а как дополнительный инструмент для работы. Такой совет дал президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

Он обратил внимание на слова одного из педагогов, что информационные технологии в какой-то степени становятся конкурентами учителей.

"Интернет в самом широком смысле слова, искусственный интеллект, все что угодно - конечно. И поэтому здесь нужно быть очень современным человеком, который сам пользуется этими знаниями. И интернет, искусственный интеллект воспринимает не как конкурента, а как инструмент поддержки, которым нужно умело пользоваться", - уверен глава государства.