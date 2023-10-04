Путин поддержал идею дать возможность учителям повышать квалификацию по другим предметам

По словам президента России, это будет создавать лучшие конкурентные условия

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о предоставлении учителям возможности повышать квалификацию по непрофильным предметам, отметив, что это будет создавать лучшие конкурентные условия.

Одна из участниц встречи главы государства с финалистами конкурса "Учитель года" предложила создать в стране условия и возможности для того, чтобы педагоги могли проходить переподготовку не только по своему профилю, но и по любым другим предметам, которые кажутся ему полезными и интересными. Президент, выслушав ее, сказал: "Я лично это поддерживаю и считаю, что это очень полезно и правильно".

"Сомнений нет, дополнительное образование создает лучшие конкурентные условия", - добавил он и попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову высказать свое мнение на этот счет.

Вице-премьер, взяв слово, отметила, что озвученное участницей встречи предложение требует более серьезного анализа. "Надо более предметно на это посмотреть, идея, на самом деле, хорошая, но мы имеем определенный дефицит учителей каких-то специальностей, это одно направление, нам нужно [их] готовить", - указала она. При этом вице-премьер подчеркнула, что если у педагогов есть желание совершенствоваться и расширять свои знания по непрофильным предметам, то для их развития это будет очень правильно и полезно. "Но здесь нужно принять какое-то сбалансированное решение для того, чтобы не было перекосов и перетоков внутри самой системы. Поэтому мы с [министром просвещения] Сергеем Сергеевичем [Кравцовым] это дополнительно посмотрим, какие-то рекомендации в этой части сформулируем, по допобразованию учителей именно", - пообещала Голикова.

"Я, честно говоря, не представляю, не вижу здесь тех проблем, которые могли бы возникнуть в связи с тем, что учитель в школе будет иметь многопрофильную подготовку", - удивился Путин. "Наоборот, мне кажется, это дает дополнительные возможности там, где не хватает специалистов. А такие школы все-таки есть", - добавил он.

Президент обратил внимание на то, что современный научный и образовательный тренд нацелен на многопрофильность и междисциплинарность. "Поэтому я бы это [предложение] поддержал", - еще раз повторил он, отметив, что финансовую и организационную составляющую вопроса еще предстоит проработать, но заняться этим стоит, поскольку знания по смежным дисциплинам учителям никогда не помещают. "Особенно если они востребованы", - заметил Путин, указав на то, что, когда учитель приходит в класс, где ученики на углубленном уровне изучают конкретные дисциплины, ему хочется говорить с ними на одном языке, понимать, чем они живут. "Конечно, это очень важно. <…> Надо подумать над этим", - призвал президент.

Продолжение дискуссии

Еще одним участником встречи, озвучившим свое мнение по вызвавшей живой интерес теме, стал помощник главы государства Андрей Фурсенко. Он отметил, что, прорабатывая вопрос о дополнительном образовании учителей, важно не упускать из виду кадровый вопрос и находить тех людей, которые "могут популярно объяснить [педагогам], как вообще устроен [тот или иной] предмет". "Самое главное для преподавателя - понять, как устроена та наука, как устроены те знания, к которым стремятся его ученики", - пояснил он. "Я думаю, что это очень важное замечание", - согласился с ним Путин.

В заключение президент еще раз попросил присутствующих подумать над тем, как лучше организовать процесс повышения квалификации учителей по непрофильным предметам. "Очень правильная и полезная дискуссия у нас была", - добавил он.