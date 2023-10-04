Конституционный суд признал право третейских судов рассматривать споры о недвижимости

Кроме того, инстанция обязала государственные суды выдавать исполнительные листы по соответствующим решениям, если не установлен факт недобросовестного поведения сторон арбитражного дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Конституционный суд России подтвердил возможность рассмотрения споров о недвижимости третейскими судами (арбитражами) и обязал государственные суды выдавать исполнительные листы по соответствующим решениям, если не установлен факт недобросовестного поведения сторон арбитражного дела. Об этом говорится в опубликованном постановлении КС.

"Признать пункт 1 статьи 131 ГК РФ и пункт 5 части 2 статьи 14 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку <...> они не исключают обязанности государственного суда удовлетворить заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по спору о праве собственности на недвижимое имущество, если государственным судом не будет установлено и исчерпывающим образом мотивировано, в чем именно состоит нарушение этим решением или его исполнением публичного порядка Российской Федерации и каких именно положений, составляющих такой порядок", - говорится в тексте постановления.

История вопроса

С жалобой в Конституционный суд обратилась жительница Нальчика Татьяна Солодовникова. В 2022 году она воспользовалась третейским судом для разрешения спора о разделе земельного участка. Чтобы зарегистрировать право собственности на полученную по результатам арбитража часть участка, женщина обратилась в районный суд за исполнительным листом, однако все государственные суды ей отказали, усомнившись в подведомственности спора третейскому суду.

Позиция КС

В постановлении по делу отмечается, что третейский суд является одной из форм реализации конституционного права на судебную защиту. Арбитраж не входит в государственную судебную систему, но вправе разрешать гражданско-правовые споры, в том числе о правах на недвижимость, поскольку необходимость государственной регистрации этих прав не влияет на их гражданско-правовую природу.

Основанием для отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа может быть установление государственным судом того, что рассмотренный спор не был подведомствен арбитражу, а также противоречие самого акта публичному порядку РФ. Примером нарушения такого порядка судьи КС называют недобросовестное поведение сторон арбитражного дела, в частности их намерение создать видимость частноправового спора и получить формальные основания для регистрации прав на недвижимость в обход закона.

"Создание видимости права, то есть обман или иное намеренное искажение информации с противоправной целью порицается как законом, так и судебной практикой. Однако вывод о противоречии решения арбитража публичному порядку должен быть мотивирован государственным судом. Отсутствие подробной мотивировки умаляет доверие общества к третейским судам как институту альтернативного разрешения споров", - разъяснили позицию КС в пресс-службе суда.

Дело заявительницы из Кабардино-Балкарии суд постановил пересмотреть.