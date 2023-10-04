В Минпросвещения сообщили о планах отремонтировать около 7,3 тыс. школ к 2026 году

Ежегодно в стране ремонтируется более 1,5 тыс. школ, отметил министр просвещения Сергей Кравцов

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 7,3 тыс. школ отремонтируют в России к 2026 году. Ежегодно в стране ремонтируется более 1,5 тыс. школ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече президента РФ Владимира Путина с финалистами конкурса "Учитель года".

"К 2026 году - 7,3 тыс., - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос президента. - Ежегодно порядка 1,5 тыс. ремонтируются, оснащаются новым оборудованием".

Кравцов добавил, что по поручению Путина также идет закупка оборудования для оснащения классов всех возрастов.