СМИ: Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Врачи не обнаружили причин для беспокойства, сообщает газета The Sun

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Актер Кевин Спейси почувствовал себя плохо, находясь в Узбекистане, где он был гостем 15-го Ташкентского международного кинофестиваля. Как сообщает газета The Sun, исполнитель был госпитализирован с подозрением на инфаркт, однако осмотревшие его врачи не обнаружили причин для беспокойства.

Выступая в понедельник на церемонии закрытия фестиваля, Спейси рассказал аудитории, что провел полдня в медицинском центре после того, как у него "примерно на восемь секунд" онемела левая рука.

"Персонал хорошо обо мне заботился, мне даже сделали МРТ. Все оказалось в полном порядке, и я очень рад, что это не оказалось что-то серьезное", - сказал актер. "Этот случай заставил меня задуматься над тем, насколько хрупка жизнь человека, жизнь каждого из нас".

Находясь в Ташкенте, Спейси также объявил о возвращении в кинематограф после вынужденного перерыва, затянувшегося на шесть лет. Он выразил уверенность в том, что его "лучшие роли еще впереди".

Спейси - обладатель двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" и "Красота по-американски", звезда сериала "Карточный домик". В 2017 году он оказался в центре громкого скандала после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы произошедших около 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Позднее с обвинениями против актера выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива лондонского театра Old Vic, художественным руководителем которого Спейси был в 2004-2015 годах. Из-за скандала актер потерял роль в сериале "Карточный домик" и перестал сниматься в Голливуде.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. В июле в Лондоне актера оправдали по делу о сексуальном насилии по всем пунктам выдвинутых против него обвинений. Как заявил Спейси, все эти годы настаивавший на своей невиновности, главным мотивом истцов были "деньги, деньги и еще раз деньги".