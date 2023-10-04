В Ленобласти обновят 90 маршрутов к 1 января 2025 года

Транспортная реформа затронет только смежные межрегиональные маршруты и туристические направления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Около 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов обновят в рамках транспортной реформы в Ленинградской области, которая стартует не позднее февраля следующего года и завершится к 1 января 2025 года. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

"На 90 маршрутов мы планируем поставить в строй 450 абсолютно новых машин со всеми атрибутами современного транспортного обслуживания населения, включая маломобильные группы. В январе-феврале 2024 года мы начнем проведение конкурсных процедур и отбор тех перевозчиков, которые по этим маршрутам будут работать, чтобы дать им возможность закупить подвижной состав, поскольку средний срок ожидания составляет практически полгода", - сказал он.

Присяжнюк добавил, что к апрелю-маю все конкурсные процедуры будут закончены, перевозчики определены. До 1 января 2025 года автомобили закупят и поставят на линию.

Как пояснил председатель комитета, транспортная реформа затронет только смежные межрегиональные маршруты, в первую очередь она охватит весь ближайший к Петербургу пригород. Также будут охвачены туристические направления. За муниципальные маршруты по-прежнему будут отвечать главы муниципальных образований, в реформе они не участвуют.

На обновление подвижного состава Ленобласть планирует взять кредит 800 млн рублей, перевозчикам нужно будет добавить еще 400 млн. Транспорт с нерегулируемым форматом оплаты проезда будет обновлен на средства специального казначейского кредита - на эти деньги закупят порядка 70 автобусов большого класса. Маршруты с регулируемыми тарифами будут обновлены в рамках транспортной реформы. После ее проведения на регулируемых тарифах у пассажиров будут обязаны принимать безналичную оплату проезда, а также все виды льготных карт Петербурга и области.

"Нетто" модель

В реализации транспортной реформы Ленобласть будет использовать формат "нетто" модели, когда у перевозчика остаются деньги с оплаты проезда пассажирами всех категорий, включая льготные, компенсацию за них предоставляет государство.

Как отметил Михаил Присяжнюк, отвечая на вопрос ТАСС, в рамках транспортной реформы автобусы малого класса (маршрутки) не планируют переводить в ведение Ленинградской области, как это произошло в Петербурге, когда город отказался от услуг частников. Также не планируют внедрять и пересадочные тарифы, поскольку областные маршруты достаточно протяженные и зачастую занимают больше часа. После проведения транспортной реформы в Ленобласти можно будет по-прежнему пользоваться "Подорожниками" при оплате проезда там, где это необходимо, перевозчики самостоятельно будут принимать решения об этом.

В пресс-службе областного комитета по транспорту добавили, что транспортная реформа позволит региону усилить контроль за качеством выполнения подрядчиками своих обязательств по маршрутным сетям, а также улучшить обслуживание пассажиров, в том числе за счет новых комфортабельных автобусов. Общий объем средств, запланированных на заключение государственных контрактов на перевозки пассажиров и багажа более 5 млрд рублей, из них в 2024 году- 1,3 млрд рублей.