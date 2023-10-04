Вологодская область направила в зону СВО более 2,6 тыс. куб. м леса

Участники спецоперации используют бревна и пиломатериалы для возведения блиндажей

ТАСС, 4 октября. Власти и лесопромышленники Вологодской области отправили более 2,6 тыс. куб. м леса и пиломатериалов в зону проведения специальной военной операции с момента ее начала. Очередная партия леса отправлена из Великого Устюга и Сокольского района, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Больше года продолжается специальная военная операция. Российским бойцам помогает вся страна. Из нашего региона грузовые автомобили повезли на передовую круглый лес для возведения блиндажей и различных укрытий для личного состава и военной техники <...>. Надеемся, что наша поддержка поможет бойцам создать необходимую защиту", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора региона Михаила Глазкова.

В среду, 4 октября, три машины с лесоматериалами отправили Великоустюгский лесхоз и предприятие "Холбит" в Луганскую Народную Республику - в военную часть, где служат мобилизованные вологжане. За помощью обратился командир части. Всего по поручению губернатора области Олега Кувшинникова планируется отправить 900 куб. м лесоматериалов. На сегодня поставлено более половины этого объема.

В области продолжается работа по сбору и отправке гуманитарных грузов: предметов быта, гигиенических принадлежностей, одежды, инструментов и спецтехники. Как сообщал мэр Череповца Вадим Германов, на прошлой неделе был отправлен 17-й гуманитарный конвой. По просьбе военнослужащих закуплены автомобильные аккумуляторы, инструменты, утеплитель, укрывная пленка, газовые горелки, маскировочные сети, стройматериалы, доски и фанера для укрепления окопов и блиндажей, а также вода.