Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского

Выплаты в размере трех прожиточных минимумов также будут получать еще 118 научно-педагогических работников

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил пожизненную стипендию за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" Александру Зеленскому - отцу президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского правительства.

Согласно документу, который датирован 29 сентября, пожизненную стипендию 119 научно-педагогическим работникам назначили с 1 сентября 2023 года. В приложении к распоряжению Кабмина среди тех, кому будут выплачивать стипендию, представлен профессор Государственного университета экономики и технологий Александр Семенович Зеленский 1947 года рождения. Его место работы находится в родном городе украинского президента - Кривом Роге Днепропетровской области.

На сайте университета Александр Зеленский представлен как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор. Там же опубликовано его фото.

Стипендии Кабмина Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования были учреждены постановлением правительства страны в декабре 2020 года. Стипендия в размере трех прожиточных минимумов для работоспособных лиц выплачивается ежемесячно даже после того, как стипендиат прекращает работать в вузе. В 2023 году на Украине прожиточный минимум установлен в размере примерно $72.