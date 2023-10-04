В Ярославле сотрудники МЧС вскрыли теплотрассу ради спасения кота

Кот провел под землей восемь дней

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Ярославле вскрыли теплотрассу и спасли кота, который убежал из квартиры в подвал многоэтажного дома, пробрался к трубам и восемь дней провел под землей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

"В Главное управление МЧС России по Ярославской области обратилась Ксения, у которой пропал кот Васька. Забежал в подъездный подвал и там исчез <?> Оказавшись в незнакомой среде, хвостатый в диком страхе и стрессе забрел по трубам теплотрассы под землю. Без еды и воды он провел в подземелье восемь дней и хозяева, отчаявшись помочь ему самостоятельно, обратились за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Ярославля. Вместе с работниками, обслуживающими тепловые сети, они вскрыли теплотрассу, чтобы достать животное. Кота ловили с трех точек - из подвала дома, из люка во дворе и в яме, которую специально выкопали, чтобы получить доступ к теплотрассе.

Животное показалось в яме, но быстро скрылось. Кот оказался в 15 м от места работы экскаватора. Специалисты вырыли еще одну яму, перекрыли все выходы и пустили воду из пожарного рукава. После этого кот был пойман, его вернули хозяйке.