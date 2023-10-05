В России отмечают День учителя

В этот день объявят имена победителя и четырех призеров главного конкурса в сфере образования "Учитель года России - 2023"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Профессиональный праздник работников системы образования, или День учителя, пройдет в России в четверг.

Он отмечается в стране с 1994 года, в этот день будут объявлены имена победителя и четырех призеров главного конкурса в сфере образования "Учитель года России - 2023".

Конкурс проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев, каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей. Его цель - выявление, поддержка и поощрение наиболее талантливых педагогов, распространение их опыта и повышение престижа учительского труда. Также вечером в Государственном Кремлевском дворце традиционно состоятся праздничный концерт и торжественное награждение победителей этого и других профессиональных педагогических конкурсов. Церемония является ключевым событием объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году Года педагога и наставника.

Учитель года получит "Большого хрустального пеликана", победителю в номинации "Директор года России" вручат "Хрустальный кристалл", а воспитателю года - "Хрустальную жемчужину". Также вручат награды победителям конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель".

Согласно постановлению правительства РФ, победитель конкурса "Учитель года России" получит премию в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей. Победители других указанных конкурсов получат премию в 200 тыс. рублей. Эти выплаты также будут освобождены от НДФЛ.