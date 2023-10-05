Матвиенко: цифровизация и развитие ИИ не смогут обнулить смысл профессии учителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Роль учителя и наставника в эпоху цифровизации и развития искусственного интеллекта будет только возрастать, образ будущего России должен формировать человек. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге, приуроченном ко Дню учителя.

"Сегодня, когда идет переход страны на рельсы экономики знаний, основанной на инновациях, когда акцент делается на выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции, роль учителя, считаю, возрастает многократно. Знаю, некоторые высказывают мнение, что грядущая "большая цифра" полностью обнулит во всем мире смысл учительской профессии. Не согласна в корне", - написала спикер Совфеда в блоге, размещенном на сайте палаты.

По ее мнению, дело обстоит "ровно наоборот". "В эпоху всепроникающей цифровизации, развития искусственного интеллекта, когда скорости восприятия и обработки данных достигают сверхзвуковых, а источников информации - мириады, нашим детям как никогда нужен мудрый наставник, который задаст ориентиры в этом огромном информационном мире, очеловечит его. Образ будущего России должен продолжать формировать человек, а не искусственный интеллект", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что видит в этом "красную линию в грядущих сложных взаимоотношениях людей и сверхумных машин". "Пока наши цели определяем мы сами, а не компьютер, мы останемся людьми, и человеческая история будет продолжаться. Если упустим этот момент… Как говорится, это будет уже совсем другая история. Поэтому, на мой взгляд, сегодня главная задача учебных заведений России - готовить хорошо образованных, творчески мыслящих людей, созидателей, носителей высоких нравственных качеств, патриотов, сознающих свою ответственность за настоящее и будущее Родины. И в этом без учителя не обойтись", - уверена председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко считает, что именно благодаря педагогическому таланту, методическому мастерству, любви к детям и своему делу, патриотизму, гражданской активности учителей из школьных стен сегодня выходят молодые люди, любящие свою страну, гордящиеся ею, настроенные на то, чтобы жить и трудиться для ее блага. "Это, безусловно, наша большая победа. Сегодня именно такие люди обеспечивают суверенитет Российской Федерации в ходе специальной военной операции", - подчеркнула сенатор.

Матвиенко выразила глубочайшую признательность российским педагогам за добросовестное служение, за готовность совершенствоваться в профессии и менять страну к лучшему, воспитывая детей.

"Отдельный низкий поклон преподавателям Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - за верность профессии, за самоотверженность и жертвенность, с которой вы продолжали работать, несмотря на все трудности, тяготы, а иногда и прямые угрозы со стороны украинских националистов. Теперь важнейшая задача - как можно быстрее интегрировать вас в образовательное пространство Российской Федерации. Уверена, ваш опыт, профессионализм и стремление быть частью большой учительской семьи ускорят этот процесс", - подчеркнула спикер Совфеда. Она пожелала всем педагогам страны неиссякаемой энергии, благополучия, здоровья, мира и добра.