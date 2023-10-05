4 октября, 21:52

На Украине планируют отменить понятие инвалидности

Вместо этого хотят ввести понятие "оценка потери функциональности" с 2025 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Понятие инвалидности планируют отменить на Украине, вместо чего ввести понятие "оценка потери функциональности" с 2025 года. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", - приводит издание слова Ляшко.

Он добавил, что человек с травмой будет попадать на реабилитацию, после чего направляться в "соответствующие сферы", которые будут думать, как вернуть функциональность, потерянную из-за травмы или болезни.

Новый подход планируют запустить с 2025 года. 

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