Экспедиция в морях Дальнего Востока не выявила изменений радиационного фона

Работы проводились в северо-западной части Тихого океана у берегов Камчатки, на северо-восточном шельфе Сахалина в Охотском море и в Японском море у побережья Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Ученые в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Лобанов" не выявили изменений радиационного фона в морях Дальнего Востока в связи со сбросом очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", сообщил ТАСС заведующий лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Вячеслав Лобанов, руководивший экспедицией.

"Кроме этого, задача была снять фон радиоактивный, то есть оценка содержания трития и других радионуклидов для того, чтобы впоследствии уже оценить, насколько повлияет вот этот слив обогащенных, очищенных, накопленных вод <...>. Мы уже провели измерения в районе Курил, в районе Камчатки, в районе Сахалина и в Японском море. <...> Пока никаких [изменений]", - сказал Лобанов, отвечая на вопрос о том, какие изменения удалось выявить на фоне сбросов воды с АЭС "Фукусима-1".

Работы проводились в северо-западной части Тихого океана у берегов Камчатки, на северо-восточном шельфе Сахалина в Охотском море и в Японском море у побережья Приморского края. Основной задачей была оценка крупномасштабных, региональных и локальных абиотических факторов, представляющих возможные риски морской экосистеме Камчатки, таких как глобальное потепление, эвтрофикация и деоксигенация Мирового океана, особенности динамики вод и вихреобразования в области Восточно-Камчатского течения, аномалии речного стока, обусловленные активной вулканической деятельность и медленным снеготаянием.

Он отметил, что специалисты начали мониторинг сразу после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году. В 2012 году состоялась большая экспедиция, охватившая Японское, Охотское моря, Курильский район, район к востоку от Японии. Ученые увидели, как распространяется выброшенный со станции цезий, провели математическое моделирование и подтвердили с помощью экспедиционных результатов, что течения переносят выброшенные вещества по большому кругу от Японии до Америки, к Алеутским островам, Камчатке, Курилам и снова к Японии.

"Цикл занял около 8-9 лет. Ну, естественно, она (вода - прим. ТАСС) уже была разбавлена, то есть никакой угрозы не представляет. Сейчас мы оценили содержание трития, цезия, бериллия в морской воде. <...> Мы теперь имеем фоновый уровень, то есть, когда эта вода дойдет до нас, мы увидим, что она дошла", - сказал Лобанов.

Сбросы воды с АЭС "Фукусима-1"

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС "Фукусима-1", приступит к сбросу в океан второй партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

В ходе второй фазы планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. До конца же текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

В ходе первой стадии сброса, завершившейся 11 сентября, в общей сложности с АЭС "Фукусима-1" было сброшено также около 7,8 тыс. тонн воды. В TEPCO обратили внимание, что никаких аномалий или отклонений от заданных параметров зафиксировано не было, и отметили, что немедленно прекратят процесс в случае отклонений.