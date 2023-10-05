На Чукотке построили четыре участка дороги на Колыму

Движение по ним уже открыли

ТАСС, 5 октября. Строительство четырех участков дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь общей протяженностью более 45 км завершили на Чукотке. В настоящий момент проходит процедура ввода в эксплуатацию построенных дорожных объектов, сообщили ТАСС в управлении транспорта и дорожного хозяйства Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа.

"Построено 45,5 км дороги с 3 мостами. Движение по ним уже открыто. Всего же за 12 лет построено более 230 км автодороги, которая свяжет Магаданскую область с Чукоткой", - отметили в профильном департаменте.

Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь соединит Чукотку через Магаданскую область с дорожной сетью России, так как в настоящий момент все грузы доставляются на Чукотку морем или по воздуху. Общая протяженность автодороги составит более 2,2 тыс. км, из которых на территорию Чукотки приходится 1,4 тыс. км. Строительство трассы началось в 2011 году, в основном оно ведется за счет средств федерального бюджета.