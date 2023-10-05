В России предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность

Авторы инициативы считают, что в список следует вносить некоммерческие организации, создающие угрозу безопасности, обороноспособности, суверенитету и территориальной целостности РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России и представители отечественных IT-ассоциаций предложили Минцифры РФ создать реестр иностранных некоммерческих организаций, которые не имеют подразделений в РФ, но ведут деструктивную деятельность простив России. Копия заключения комиссии имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в конце июля Госдума приняла поправки в федеральный закон "О некоммерческих организациях". По данным комиссии, редакция закона позволяет россиянам участвовать в деятельности иностранной НКО только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения данных в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО.

"Если российские граждане и компании участвуют в деятельности НКО, не имеющей структурных подразделений в России, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. При этом в законе понятие "участие в деятельности" дополнительно не поясняется, что создает возможность очень широкого трактования термина", - отмечают эксперты. "Российские компании и граждане уже сейчас сотрудничают с иностранными некоммерческими организациями, не представленными на территории РФ. Они платят взносы международным организациям по развитию IT-отрасли, инфраструктуры интернета, open source решений и международных стандартов по радиоэлектронике и электротехнике", - пояснили в комиссии.

"В целях устранения негативных последствий комиссия предлагает создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан", - сказано в документе.

При этом, как отмечается, участие в деятельности иностранных НКО, сведений о котором нет в этом реестре, будет не наказуемо как по административному, так и по уголовному законодательству. Порядок же ведения реестра и уполномоченный орган, ответственный за его ведение, предлагается утвердить правительству РФ.

Также эксперты комиссии предложили разработать критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО без подразделений в РФ деструктивной и наносящей ущерб интересам России и гражданам страны. Речь об участии в действиях, направленных на нарушение безопасности, обороноспособности, суверенитета и территориальной целостности РФ, а также противостояние основам конституционного строя страны и создание политической или экономической дестабилизации. Вместе с тем предлагается доверить федеральным органам исполнительной власти право принимать решения о включении иностранных НКО без подразделений в реестр деструктивных. Такой подход, как считают авторы инициативы, позволит объективно оценить деятельность таких организаций и включить в реестр только те, чьи действия действительно угрожают конституционным интересам России и наносят вред ее гражданам. "Комиссия направила свои предложения на рассмотрение в Государственную думу и Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций России", - сказано в заключении.

Кто участвовал в разработке

В разработке поправок комиссии также принимали участие представители профильных организаций - Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, "Руссофта", АНО "Открытый код", АРПП "Отечественный софт", а также представители научного и юридического сообщества, эксперты IT-компаний, задействованных в реализации международных проектов в сфере открытого и свободного программного обеспечения, в том числе VK, "Яндекс", "Базальт СПО", Angie и ГК "Астра".