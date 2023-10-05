В Хабаровском крае от гриппа планируют привить почти 584 тыс. человек

Более 178,5 тыс. жителей региона уже вакцинировали

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Вакцину против гриппа в Хабаровском крае получат около 584 тыс. человек, сообщила ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.

"В Хабаровском крае в предэпидемический сезон планируется вакцинировать почти 584 тыс. взрослых и детей. На сегодня привиты более 178,5 тыс. жителей региона. Вакцинация - единственный эффективный способ защиты от гриппа", - сказала Кузнецова.

Прививки необходимо делать каждый год, поскольку вирус гриппа меняется, как и состав вакцин, добавила собеседница агентства. Вакцинация показана всем. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, учителям и медикам.

В медицинские учреждения региона поступило в общей сложности свыше 260 тыс. доз вакцин "Ультрикс" и "Совигрипп", ожидаются дополнительные поставки.

Сейчас в Хабароском крае отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что вызвано циркуляцией широкого спектра вирусов негриппозной этиологии, сообщил агентству заместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Игорь Карлов. Он отметил, на минувшей неделе эпидемические пороги превышены не были. Заболели порядка 8 тыс. человек - примерно тот же показатель, что и неделей ранее. В основном болеют взрослые.

"Что касается коронавирусной инфекции, то в настоящее время она учитывается в общем числе респираторных вирусов <...>. По результатам лабораторных анализов, COVID-19 в общем числе инфекций занимает чуть более 1% от общего количества заболевших", - сказал Карлов. Он уточнил, что, как правило, заболевание протекает в форме ОРВИ.