Сахалин представит "морской" павильон с VR-развлечениями на выставке "Россия"

В центре экспозиции расположится макет с ключевыми проектами, которые появились в области за последнее время

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Гости павильона Сахалинской области на международной выставке-форуме "Россия" смогут пройти VR-путешествия и квесты. Для оформления экспозиции выбрана морская тематика, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"Павильон Сахалинской области будет выполнен в морской стилистике. На изогнутом в форме волны экране мы покажем красоты Сахалина и Курил (Сахалинская область - прим. ТАСС), объекты инфраструктуры, новый аэропорт, нефтегазовые платформы, завод СПГ, рыбоперерабатывающие и рыбоводные заводы, самолеты единой дальневосточной авиакомпании "Аврора". Стенд украсят изображения вулкана Баранского, "Горного воздуха" (горнолыжный курорт - прим. ТАСС). В рамках проекта "Навигатор карьеры" планируются VR-путешествия и квесты", - рассказал собеседник агентства.

По информации министерства, в центре сахалинской экспозиции расположится макет с ключевыми проектами, которые появились в области за последнее время: современный аэровокзал, новое жилье, индустриальные парки. Также стенд украсит арт-объект в виде краба - ассоциация островного региона с краем морских биоресурсов. Вокруг него - песок с острова Итуруп (остров южной группы Курильских островов). Гости выставки также смогут познакомиться с предприятиями региона.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.