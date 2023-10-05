В Туве отменили особый противопожарный режим

Он действовал с 20 апреля

ТАСС, 5 октября. Особый противопожарный режим отменен в Туве с 5 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На основании постановления правительства Республики Тыва с 5 октября 2023 прекращает действовать особый противопожарный режим", - сообщили в ведомстве.

Особый противопожарный режим действовал в Туве с 20 апреля по 4 октября включительно.

По данным МЧС, на территории республики действующих лесных пожаров нет. Синоптики гидрометцентра прогнозируют в ближайшие дни в регионе до плюс 15 градусов днем и плюс 2 ночью. Осадков не ожидается.