В кадетских корпусах на базе вузов МЧС России учатся около 400 юношей и девушек

В программе обучения присутствуют специализированные предметы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 400 юношей и девушек учатся в кадетских корпусах на базе вузов МЧС России, где, помимо общеобразовательной программы, они изучают специализированные предметы, необходимые для получения профессии пожарного и спасателя.

"Сейчас в кадетских корпусах на базе вузов МЧС России проходят обучение около 400 юношей и девушек. Работа преподавателя требует не только знаний и профессионализма, но и огромного терпения, любви к своему делу. В кадетских классах ребята получают очень серьезную подготовку, а приобретенные знания позволяют выпускникам успешно обучаться в лучших военных и гражданских вузах страны", - сказал глава МЧС России Александр Куренков. Глава ведомства подчеркнул, что благодаря своим педагогам кадеты получают все необходимые навыки и умения, которые станут опорой в будущей жизни подрастающего поколения.

5 октября в России отмечается День учителя. На базе вузов МЧС России созданы и успешно функционируют кадетские корпуса.