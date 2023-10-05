Часы на улице Гиндза в Токио украсили образом Микки Мауса к 100-летию Walt Disney

Изображение мультипликационного героя пробудет на циферблате до 18 ноября

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Циферблат часов на токийской улице Гиндза, которые являются одним из символов столицы Японии, украсили образом Микки Мауса к 100-летию компании Walt Disney. Об этом сообщила корпорация Seiko Group, управляющая этим объектом.

Башню с часами впервые с 1894 года украсили каким-либо изображением. На циферблате диаметром 2,4 м появился Микки Маус, руки которого выполняют роль часовой и минутной стрелок. Посмотреть на необычный вид часов можно до 18 ноября - эта дата считается "днем рождения" мультипликационного героя.

Компания Walt Disney была основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями. За годы работы мультипликаторы студии создали десятки известных образов и персонажей.