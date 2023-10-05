5 октября, 03:18

Циклон принес в Хабаровский край дожди, град и туман

Погода начнет улучшаться 6 октября, сообщили в Дальневосточном гидрометцентре

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Циклон с западных регионов России принес сильные дожди и туман на территорию Хабаровского края, в одном из районов прошел град. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"В районе имени Лазо накануне прошла гроза, на контрастах температур выпал град. В Советской Гавани, Ванинском районе, в Комсомольском районе идут дожди, особенно сильные - над Советской Гаванью, где за ночь выпало до 30% месячной нормы осадков", - сказали в гидрометцентре. Дожди в городе сохраняются, синоптики прогнозируют выпадение до 50-70% месячной нормы осадков.

В региональной столице - Хабаровске - прошли дожди, а в ночь на четверг на город опустился густой туман, который отмечался и утром. Видимость упала до 200 метров. Сейчас ситуация постепенно улучшается.

В гидрометцентре уточнили, что в настоящее время циклон находится в Татарском проливе, он смещается к Курильским островам. Дожди будут идти еще днем и ночью в Советско-Гаванском, Ванинском районах на побережье, а также в Комсомольском и имени Лазо районах, скорость ветра в отдельных районах будет достигать 18 м/с. В пятницу погода начнет улучшаться, существенных осадков не ожидается.

В начале недели в Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра. 

Теги:
РоссияХабаровский крайКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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