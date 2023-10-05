5 октября, 03:44

В Новосибирске продлили режим "черного неба"

Он будет действовать до 9 октября

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в воздухе вредных примесей (так называемый режим "черного неба"), введенный в Новосибирске в понедельник, продлили до утра 9 октября. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 18:00 (14:00 мск) 4 октября до 13:00 (09:00 мск) 9 октября на территории г. Новосибирск сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности", - говорится в сообщении.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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