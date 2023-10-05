В селе Сунтар состоялось чествование Героя России Филиппа Евсеева

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Герою России, члену экипажа танка "Алеша" Филиппу Евсееву подарили табун лошадей и сертификат на 5 млн рублей, также военнослужащему построят дом. Об этом сообщила ТАСС начальник управления культуры и духовного развития Сунтарского района Якутии Саргылана Омукова.

"Чествование Героя РФ Филиппа Евсеева состоялось в селе Сунтар. Торжественное чествование прошло в доме народного творчества имени С.А. Зверева-Кыыл Уола. На мероприятии Евсееву присвоено звание "Почетный гражданин Сунтарского района", - рассказала Омукова.

В ходе чествования прошли концерт, выступления молодежи и ветеранов. Также состоялись торжественное возложение цветов на площади Воинской славы и обряд благословения алгыс. На мероприятии присутствовали жена и сын военнослужащего.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев вручил Евсееву сертификат на 5 млн рублей, также от имени глав сельских поселений в дар передан табун лошадей. От имени Сунтарского наслега военнослужащему построят дом на его собственном участке.

23 августа президент России Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Звезды Героев военнослужащие получили лично из рук главы государства в Курской области, куда тот прибыл по случаю 80-летия со дня окончания Курской битвы.

Члены экипажа танка "Алеша" Филипп Евсеев и Алексей Неустроев являются уроженцами Якутии. 29 августа они прибыли в республику, их встретили родные и близкие, лично приветствовал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день в Якутске состоялось чествование героев. Евсееву и Неустроеву вручили сертификаты на 1,5 млн рублей. В Усть-Алданском районе Неустроеву подарили табун лошадей, земельный участок и автомобиль "УАЗ".