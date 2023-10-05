Путин подчеркнул вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Президент РФ поздравил лидера Таджикистана с днем рождения

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, который отмечается 5 октября, и отметил его личный вклад в укрепление связей между РФ и республикой, а также в рамках международных организаций. Текст телеграммы Путина опубликовала пресс-служба президента Таджикистана.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что Рахмон своей многолетней деятельностью на посту главы Таджикистана снискал "заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом". "Под вашим руководством Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах", - написал российский президент, также пожелав Рахмону здоровья, благополучия и успехов.

5 октября Эмомали Рахмону исполнился 71 год.