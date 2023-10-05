ВЦИОМ: доля отказавшихся от телевидения россиян выросла за пять лет в три раза

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров отметил, что показатель составил 31%

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Всероссийский опрос общественного мнения показал, что доля населения РФ, которая в принципе не смотрит телевидение, выросла с 2018 года более чем в три раза - с 13% до 31%. Об этом заявил на пленарном заседании медиафорума "Енисей.рф" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Модератором пленарного заседания "2023: современные медиа и ценностные ориентиры" выступил заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Андрей Соколов.

"Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше - 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый", - сказал Федоров, отметив, что при этом эти пользователи знакомы с темами, героями и контентом, который телевидение создает и распространяет.

По его словам, подавляющая часть населения использует в качестве источника информации и интернет, и телевидение. "Конечно, есть и совсем счастливые люди, которые не пользуются ни тем, ни другим, но таких в 2023 году осталось всего 2%", - уточнил гендиректор ВЦИОМ.

Соколов отметил, что в разгар пандемии в России резко увеличилась аудитория государственных СМИ. "Люди, испугавшись, не понимая того, что происходит, сместили акценты своего контентного восприятия в сторону традиционных медиа, рассчитывая на то, что там они получат объективную, достоверную информацию относительно происходящих событий, - рассказал заместитель генерального директора ТАСС. - Как только заболеваемость пошла на спад, аудиторные показатели тоже покатились в обратную сторону".

11-й межрегиональный форум СМИ "Енисей.рф" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - "Современные медиа и ценностные ориентиры". На его площадках работают более 40 федеральных экспертов, в том числе представители ТАСС.