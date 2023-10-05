В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

Линия работает круглосуточно на протяжении всего отопительного периода

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления, куда можно сообщить о проблемах.

"По номеру +7 800 100-23-29 горожане могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках и других проблемах", - говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Линия работает круглосуточно на протяжении всего отопительного периода.

Оставить заявку об отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей можно не ранее чем через пять дней после официальной даты начала отопительного сезона в Москве. В столице дома отапливаются с 3 октября.

Отдельную горячую линию открыли из-за загруженности единого диспетчерского центра в начале осени. Это сделано для того, чтобы жителям было проще дозвониться и получить нужную информацию.

Впервые линию запустили в 2019 году. За все время на нее поступило более 730 тыс. звонков, из них чуть более 102 тыс. - в прошлом году.