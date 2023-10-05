СамГМУ планирует увеличить объемы производства медизделий до 10 тыс. в 2024 году

Вуз также планирует начать выпуск своих трех новых разработок

ТАСС, 5 октября. Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) в 2024 году планирует увеличить объемы производства медицинских изделий до 10 тыс. Планируется запуск в производство трех новых разработок университета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Самарский государственный медицинский университет Минздрава России в 2024 году планирует увеличить выпуск собственной медицинской продукции до 10 тыс. единиц в год на базе Центра серийного производства. Это станет возможным благодаря увеличению объемов серийного выпуска уже имеющихся изделий, а также запуску в производство трех новых разработок университета", - сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов отметил, что вуз постоянно работает над увеличением объема производства и внедрением новых собственных разработок в практическое здравоохранение. "В собственном Центре серийного производства мы уже выпускаем ряд разработок СамГМУ, которые успешно поставляются в ведущие федеральные и региональные центры по всей России. В следующем году планируем нарастить объемы выпускаемой продукции и запустить в серийное производство еще три новых продукта. Таким образом, объемы выпуска наших собственных изделий увеличатся до 10 тыс. единиц в год", - приводит его цитату пресс-служба.

Отмечается, что на базе Центра серийного производства СамГМУ выпускается линейка реабилитационных тренажеров ReviVR и ReviMotion, а также первая российская система хирургической навигации AUTOPLAN. В 2023 году планируется выпустить более 100 единиц инновационной продукции.

Новые продукты

В следующем году ассортимент выпускаемой продукции СамГМУ будет расширен до шести видов изделий. "В 2024 году планируется выпуск крупной партии системы "Аист" - первой российской одноразовой системы вакуумной экстракции плода. Ее использование снижает риск инфицирования пациента и повреждения плода", - сообщили в пресс-службе. Продукция будет поставляться в ведущие медицинские специализированные центры.

Также к серийному выпуску в следующем году запланирована система фиксации и стабилизации черепа пациента в ходе нейрохирургических операций и вмешательств в области ЛОР-хирургии. По данным пресс-службы, новый продукт разработан для замещения распространенных на рынке импортных изделий и является первой российской разработкой в этой области. "Продукт может реализовываться как самостоятельное изделие, так и в комплекте с системой хирургической навигации AUTOPLAN", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для участия в федеральной программе "Персональные медицинские помощники" в 2024 году СамГМУ планирует запустить серийное производство собственных цифровых тонометров, а также представить рабочий прототип цифрового кольпоскопа, который планируется выпускать серийно.

Директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин отметил, что мощности Центра серийного производства способны не только покрыть потребности страны в ряде инновационных медицинских изделий, но и обеспечить поставки на зарубежные рынки. "При этом мы видим постоянный рост спроса на нашу продукцию, и с учетом имеющихся тенденций уже в ближайшем будущем текущих производственных мощностей нам будет недостаточно. Поэтому мы приступили к разработке второй очереди Центра серийного производства, что позволит еще больше нарастить выпуск инновационной продукции под потребности рынка", - цитирует пресс-служба Чаплыгина.