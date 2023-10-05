Председатель Госдумы поблагодарил их за нелегкий труд и душевную чуткость

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником, поблагодарив за нелегкий труд и душевную чуткость.

"Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником. Учитель занимает особое место в жизни каждого человека. Вы открываете мир знаний, поддерживаете, помогаете раскрыть способности и таланты, формируете жизненные ценности. Спасибо вам за благородный, нелегкий труд и душевную чуткость", - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.

Политик пожелал учителям "крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго".

В думской пресс-службе напомнили про действующие меры поддержки для преподавателей. Среди них - увеличенный отпуск от 42 до 56 календарных дней в год, досрочный выход на пенсию при выслуге 25 лет, а также доплата за звание "Заслуженный учитель РФ", которая составляет не менее 15% от оклада. Кроме того, разным категориям учителей устанавливается рабочая неделя от 18 до 36 часов, а за классное руководство доплачивается по 5 тыс. рублей.

5 октября в России отмечается профессиональный праздник работников системы образования, или День учителя.