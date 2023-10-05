В Египет вылетел рейс из Нижнего Новгорода, задержавшийся на 31 час

На рейс были зарегистрированы более 200 пассажиров

ТАСС, 5 октября. Рейс UJ-707 из Нижнего Новгорода в Египет, задержавшийся на 31 час, вылетел по маршруту. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"Авиарейс UJ-707 вылетел по маршруту Нижний Новгород - Шарм-эш-Шейх в 09:18 5 октября. Задержка составила 31 час 13 минут. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщили в ведомстве.

Ранее правительство Нижегородской области сообщило о прибытии рейса UJ-706 египетской авиакомпании Almasria сообщением Шарм-эш-Шейх - Нижний Новгород, который пассажиры ждали 28 часов.

Он приземлился в аэропорту Чкалов.