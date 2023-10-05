Фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили почти 190 тыс. человек

В рамках мероприятия было организовано больше 340 событий - мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Почти 190 тыс. человек стали гостями фестиваля "Усадьбы Москвы", который впервые прошел в столице, сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

"В столице завершился первый фестиваль "Усадьбы Москвы". Он проходил с 1 июля по 30 сентября на 15 исторических площадках города. За три месяца его посетили почти 190 тыс. человек. Более половины гостей - москвичи и туристы в возрасте от 27 до 50 лет", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, в рамках фестиваля было организовано больше 340 событий - мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. "Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I", - сказала Сергунина.

Кроме того, были востребованы тематические пикники, которые состоялись в усадьбах Кусково, Измайлово, Кузьминки, и других, их участники познакомились с правилами этикета во время трапез, гастрономическими образами в изобразительном искусстве и литературе. На фестивале провели 12 концертов, множество мастер-классов, например, желающим показали, как сделать плетеные украшения, бутоньерку из живых цветов, сургучную печать. В пресс-службе добавили, что Москва - один из мировых лидеров по количеству исторических усадеб. За последние 12 лет отреставрировано свыше 60 таких ансамблей.