Мурашко сообщил, что ожирением в России все больше страдают молодые люди

По словам министра здравоохранения, ожирение в детском возрасте, согласно исследованиям, влияет на повышение риска развития ишемической болезни сердца, а также других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минздрав России отмечает, что все больше молодых людей в стране заболевают ожирением. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения".

"Возрастная структура ожирения <…> на сегодняшний день имеет тенденцию к омоложению. Динамика общей заболеваемости ожирением в РФ по возрастам <…> показывает, что пандемия в целом, снижение активности также повлияли на рост [числа] пациентов с данным заболеванием", - сказал он.

По словам министра, ожирение в детском возрасте, согласно исследованиям, влияет на повышение риска развития ишемической болезни сердца, а также других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни.

"Педиатры говорят, что среди детей последствиями ожирения являются беспокойство, депрессия - это относится и ко взрослой части, низкая самооценка, неудовлетворенность собственным телом. Поэтому подчас компании, которые продавали одежду, в своих рекламных роликах и рекламных кампаниях использовали людей с избыточной массой тела, как бы уходя, с одной стороны, от стигматизации, с другой стороны, формируя [в сознании], что это определенная норма", - заявил Мурашко.