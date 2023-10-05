Премьер-министр назвал развитие образования одним из ключевых направлений в стратегии РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что развитие образования является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Развитие образования - один из ключевых приоритетов государственной политики. Яркое подтверждение тому - объявление 2023 года Годом педагога и наставника. В настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на подготовку и повышение квалификации преподавателей. В регионах внедряются новые модели обучения, открываются школы с уникальным пространством, оснащенным современным оборудованием, учебниками и дополнительной литературой", - говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами, напомнив о достижениях Константина Ушинского и Антона Макаренко, которые обогатили мировую науку, создав уникальные методы воспитания и образования.

Глава правительства поблагодарил учителей за их профессионализм, душевную щедрость и пожелал им здоровья и новых успехов.

5 октября в России отмечается профессиональный праздник работников системы образования, или День учителя.