Парламентская библиотека Думы передаст книги в новые регионы

В библиотеке сообщили о планах передать издания русской и зарубежной художественной литературы, среди которых произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Уильяма Шекспира, Марка Твена и других

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Парламентская библиотека Госдумы передаст книги в публичные и школьные библиотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На сегодняшний день у парламентской библиотеки есть порядка 3 тыс. изданий, которые мы можем передать библиотекам новых регионов. Речь идет о русской и зарубежной классической, художественной, детской литературе, энциклопедиях, словарях и справочниках", - отметил Володин.

По его словам, спрос на книги на русском языке в новых регионах огромен.

Как пояснили в парламентской библиотеке, планируется передать издания русской и зарубежной художественной литературы, среди которых произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Уильяма Шекспира, Марка Твена и других. Кроме того, планируется передать книги классиков детской литературы Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Астрид Линдгрен и других, а также серии книг для школьного и внеклассного чтения, сказки и мифы народов мира, книги про историю России, в том числе новые иллюстрированные справочники и энциклопедии по истории и географии России с включенными в них сведениями о новых регионах страны.