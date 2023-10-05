Суд в Екатеринбурге оштрафовал учредителя "Вечерних ведомостей" за дискредитацию ВС РФ

Сумма штрафа составила 110 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 110 тыс. рублей директору компании, учредившей интернет-издание "Вечерние ведомости", Гузели Аиткуловой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"[Директора ООО "Техноторг"] Аиткулову признали виновной в дискредитации ВС РФ. Назначили штраф 110 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

В июне 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО "Техноторг" на 200 тыс. рублей по 54 фактам дискредитации ВС РФ. По той же статье учредитель интернет-газеты был оштрафован еще на 150 тыс. рублей, а позднее суд постановил оштрафовать на 100 тыс. рублей и главного редактора "Вечерних ведомостей". В сентябре 2023 года учредитель "Вечерних ведомостей" был вновь оштрафован на 245 тыс. рублей.

"Вечерние ведомости" - ежедневная интернет-газета, которая занимается освещением событий в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае. Учредителем является ООО "Техноторг".