Депутат Лантратова предложила ввести надбавку учителям за выслугу лет до 120% от оклада

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению отметила, что, согласно опросам, число педагогов, неудовлетворенных размером вознаграждения за труд, остается высоким

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести надбавку учителям за выслугу лет от 10 до 120% от размера оклада. Письмо на имя председателя правительства есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю рассмотреть следующую систему начисления надбавок за выслугу лет для педагогических работников системы общего образования: при выслуге лет от одного года до трех лет - 10% от размера оклада, от трех до пяти лет - 20%, свыше пяти лет - 40%, свыше 10 лет - 60%, свыше 15 лет - 80%, свыше 20 лет - 100%, свыше 25 лет - 120% от размера оклада", - написала депутат.

По последним социологическим исследованиям, результаты которых приводит Лантратова, число педагогов, неудовлетворенных размером вознаграждения за труд, остается высоким. Так, по словам депутата, согласно данным за 2022 год, недовольны оплатой 46% педагогов, что на 5% больше по сравнению с 2021 годом. "К настоящему моменту в РФ отсутствует единая общероссийская система надбавок для учителей за выслугу лет и квалификационную категорию. Так, в различных субъектах страны выплаты за первую квалификационную категорию составляют от 15 до 25% от оклада, а за высшую категорию - от 25 до 35% от оклада", - пояснила парламентарий.

Она предлагает установить следующую систему начисления надбавок за квалификационную категорию учителей: при наличии высшей квалификационной категории - 50% от размера оклада, при наличии первой категории - 25% от оклада.

"Считаю, что развитие единой федеральной системы начисления надбавок за выслугу лет и квалификационную категорию для учителей станет наиболее эффективным механизмом привлечения молодых педагогических кадров в систему общего образования, а также удержания наиболее ценных педагогов с большим стажем и опытом работы", - подчеркнула Лантратова.