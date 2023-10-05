В РФ разработают меры по стимулированию потребления рыбы детьми и подростками

Президент Владимир Путин поручил предусмотреть мероприятия по увеличению доступности рыбной продукции для конечного потребителя, обратив особое внимание на снижение затрат при ее транспортировке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по стимулированию потребления рыбы детьми и подростками, в том числе в рамках школьного питания.

"Правительству РФ: разработать <...> и утвердить план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию. При разработке указанного плана мероприятий установить ежегодные целевые индикаторы его реализации, а также предусмотреть мероприятия: по стимулированию потребления рыбной продукции детьми и подростками, в том числе в рамках организации питания обучающихся по образовательным программам дошкольного и общего образования", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, по итогам совещания президента с членами правительства.

Кроме того, президент в ходе реализации поручения по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года поручил предусмотреть мероприятия по увеличению доступности рыбной продукции для конечного потребителя, обратив особое внимание на снижение затрат при ее транспортировке, а также по стимулированию глубокой переработки водных биологических ресурсов.

Также было поручено предусмотреть мероприятия по развитию портовой и логистической инфраструктуры, обратив особое внимание на расширение использования Северного морского пути, а также по популяризации (социальной рекламе) потребления рыбной продукции.

Глава государства ждет доклад до 1 февраля 2024 года, далее - один раз в полгода.