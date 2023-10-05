В Россотрудничестве заявили, что РФ высоко ценит отношения с Вьетнамом в сфере образования

Заместитель руководителя федерального агентства Павел Шевцов сообщил, что стороны рассмотрели вопросы относительно дальнейшего развития взаимоотношений

ХАНОЙ, 5 октября. /ТАСС/. Россия высоко ценит перспективы дальнейшего развития отношений в области образования с Вьетнамом. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов по итогам прошедшего в Ханое форума иностранных выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран Азии.

"Форум прошел очень успешно, на очень высоком уровне. Состоялись интересные дискуссии по тем направлениям деятельности, которые интересны нашим выпускникам в странах Азии, были высказаны пожелания к Россотрудничеству, к Министерству образования РФ с точки зрения расширения образовательных программ для иностранных студентов, приезжающих на учебу в Россию", - сообщил он.

Заместитель руководителя федерального агентства отметил, что в ходе встречи российской делегации с министром образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ким Шоном стороны рассмотрели многие вопросы относительно того, как руководство вьетнамского министерства видит дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Вьетнамом в сфере образования. Итоги этого обсуждения, по словам Шевцова, будут способствовать установлению новых связей между образовательными организациями двух стран, помогая дальнейшему продвижению российско-вьетнамского взаимодействия в сфере обучения и подготовки кадров.

Замглавы Россотрудничества также обратил внимание, что Вьетнам - одна из трех стран мира с самой большой образовательной квотой, выделяемой правительством РФ для иностранных граждан, по которой им предоставляются бесплатное обучение в российских вузах по выбранной специальности на весь период получения образования, ежемесячная стипендия и проживание в общежитии. "В 2023 году выделено 30 тыс. квот для учащихся из 175 стран, у Вьетнама одна из самых больших квот - 1 тыс. Это очень хороший показатель нашего взаимного доверия и нашего сотрудничества. Мы стремимся насытить эту квоту теми направлениями образовательной подготовки, которые наиболее востребованы во Вьетнаме", - заключил чиновник.