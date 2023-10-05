Почти 6 млн москвичей получают медпомощь в обновленных поликлиниках

В Москве завершился первый этап программы капремонта городских поликлиник, обновлены 200 зданий

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Почти 6 млн москвичей уже получают медицинскую помощь в поликлиниках, обновленных по новому столичному стандарту, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Все больше горожан получают медицинскую помощь в обновленных по новому московскому стандарту поликлиниках. На сегодняшний день почти 6 млн москвичей прикреплены к медучреждениям, вошедшим в первый этап программы модернизации амбулаторного звена столицы. Каждая обновленная поликлиника - это не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве завершился первый этап программы капремонта городских поликлиник, обновлены 200 зданий. Обновление поликлиник города продолжится, в рамках второго этапа будет проведен капитальный ремонт еще 140 поликлиник. Программа модернизации объектов первичного звена здравоохранения по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов.

Заммэра добавила, что во время капитального ремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. В филиалах устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях - аппараты для исследования костной ткани, МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца после инфаркта или операции на сосудах сердца.

Кроме того, на каждом этаже поликлиники создают зоны комфортного ожидания для пациентов. В детских поликлиниках размещают специальные игровые зоны.