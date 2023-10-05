5 октября, 07:22

NBC: в США подан иск с требованием вернуть часть сбора за отказ от гражданства

Нью-Йорк. Jakub Porzycki via Reuters Connect
Нью-Йорк
© Jakub Porzycki via Reuters Connect

В настоящее время за отказ от американского гражданства взимается $2 350

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Бывшие граждане США предъявили коллективный иск американским властям, потребовав вернуть часть денег, выплаченных ими за отказ от гражданства. Об этом сообщил телеканал NBC.

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По его информации, в настоящее время за отказ от американского гражданства взимается $2 350. В понедельник Госдепартамент объявил, что эта сумма будет вскоре снижена до $450. Ввиду этого многие бывшие американцы обратились в суд с требованием компенсировать разницу.

Телеканал напоминает, что граждане США обязаны платить налоги в американскую казну даже в том случае, если они не проживают на территории страны, поэтому все больше американцев отказываются от гражданства с целью экономии. По данным Службы внутренних доходов США, в первой половине 2023 года более 1 300 человек отказались от американского гражданства. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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