NBC: в США подан иск с требованием вернуть часть сбора за отказ от гражданства

В настоящее время за отказ от американского гражданства взимается $2 350

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Бывшие граждане США предъявили коллективный иск американским властям, потребовав вернуть часть денег, выплаченных ими за отказ от гражданства. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, в настоящее время за отказ от американского гражданства взимается $2 350. В понедельник Госдепартамент объявил, что эта сумма будет вскоре снижена до $450. Ввиду этого многие бывшие американцы обратились в суд с требованием компенсировать разницу.

Телеканал напоминает, что граждане США обязаны платить налоги в американскую казну даже в том случае, если они не проживают на территории страны, поэтому все больше американцев отказываются от гражданства с целью экономии. По данным Службы внутренних доходов США, в первой половине 2023 года более 1 300 человек отказались от американского гражданства.