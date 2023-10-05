В УПЦ сообщили о попытке захвата силовиками Елецкого Успенского монастыря в Чернигове

По словам адвоката Никиты Чекмана, вход в помещения, в которых проживают монахини, заблокировали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники национального заповедника "Чернигов древний" в сопровождении вооруженных людей предпринимают попытку захвата Елецкого Успенского монастыря в Чернигове. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Группа лиц, по предварительной информации, работники национального заповедника в сопровождении вооруженных силовиков заблокировали вход в помещения, в которых проживают монахини", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что адвоката в помещение не пускают.

УПЦ со ссылкой на Черниговское епархиальное управление уточняет в своем Telegram-канале, что неизвестные лица в камуфляжной форме окружили Свято-Троицкий собор, Елецкий женский монастырь и Преображенский собор. В настоящее время деятельность храмов остается заблокирована.

По информации Черниговского епархиального управления, такие действия совершались для обеспечения работы комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины, прибытие которой ожидается из Киева, однако никаких документов, подтверждающих законность этих действий, предоставлено не было.

Отмечается, что судебный спор по поводу этих храмов продолжается, решение суда еще не вынесено.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы Украинской православной церкви, нападают на священников.