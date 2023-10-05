Число пациентов с ожирением в России выросло примерно на 36% с 2009 года

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, пандемия сыграла свою роль в этом процессе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество пациентов с ожирением в России увеличилось примерно на 36% с 2009 по 2022 год.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения".

"Вопросы ожирения сегодня составляют прирост по данной группе порядка 36%", - сказал он.

Согласно слайдам, сопровождавшим доклад министра, речь идет о статистике с 2009 по 2022 год.

По словам Мурашко, пандемия сыграла свою роль в этом процессе. Из-за ограничительных мероприятий и сосредоточенности системы здравоохранения на помощи инфекционным больным, некоторые профилактические мероприятия сократили, добавил он.