5 октября, 07:27

Кабмин расширил возможности досудебного обжалования действий контрольных органов

Подача жалобы ранее была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российское правительство усовершенствовало механизм обжалования предписаний надзорных органов через подсистему досудебного обжалования на портале госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется в материалах правительства, ранее подача жалобы была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь же при обжаловании предписания, выданного, например, в ходе профилактического визита, от которого нельзя отказаться, можно указать как учетный номер такого визита, так и номер предписания. "Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени", - отметили в кабмине.

Кроме того, этим же постановлением закрепляется продление ограничения на проверки и другие контрольные мероприятия на территории новых российских регионов до 2026 года. Ранее такие ограничения действовали до 2024 года. 

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