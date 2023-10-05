Путин рекомендовал регионам утвердить планы по адаптации к изменениям климата

Президент ждет доклад по этому вопросу до 31 декабря

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил губернаторам утвердить в своих регионах планы по адаптации к изменениям климата, включающие меры защиты от природных пожаров, наводнений и других катаклизмов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить утверждение и реализацию региональных планов адаптации к изменениям климата, включающих в себя оперативные и долгосрочные меры защиты объектов инфраструктуры, отраслей экономики и населения от природных пожаров, экстремальных осадков, наводнений и иных климатических рисков", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Доклад по этому вопросу Путин ждет до 31 декабря.