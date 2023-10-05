В Варшаве сообщили, что большинство просящих об убежище в Польше мигрантов уезжают в ФРГ

По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мачея Вонсика, большинство прибывающих мигрантов лишь выдают себя за беженцев, "обманывая эту глупую Европу, которая высоко поставила планку политкорректности"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Большинство нелегальных мигрантов, которые подают прошение о предоставлении международной защиты в Польше, выдавая себя за беженцев, потом уезжают в Германию. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в интервью Польскому радио.

Как пояснил министр, чтобы остаться в Европе после пересечения границы, мигранту достаточно сказать, что он в опасности. "Я, конечно, за то, чтобы помогать реальным беженцам", - указал Вонсик, добавив, что большинство прибывающих мигрантов лишь выдают себя за беженцев, "обманывая эту глупую Европу, которая высоко поставила планку политкорректности".

По словам Вонсика, после получения запроса о предоставлении убежища польские власти вынуждены помещать заявителя в закрытый центр, чтобы выяснить, является ли он действительно мигрантом или же беженцем. "Конечно, 90 с лишним процентов - это мигранты, а не беженцы. А сейчас суды говорят, что они должны содержаться в открытых центрах, а не закрытых. Но тогда никто из них до этих центров даже не доезжает, все едут в Германию", - отметил он.

"Те, кто пересек польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше, даже не пытаются, потому что они знают, что если начнут процедуру предоставления убежища в Польше, то не смогут потом въехать в Германию", - сказал он.

"У нас в этом году было более 1 тыс. человек, которые обманули европейскую систему международной защиты", - добавил Вонсик, предупредив, что рано или поздно Германия отправит этих людей обратно в Польшу.

Проблема нелегальных мигрантов остро стоит в Германии. Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ практически исчерпала свои возможности по приему беженцев. Сейчас Германия осуществляет усиленный контроль на границах с Польшей и Чехией.