Глава Минюста РФ обсудил в Херсонской и Запорожской областях развитие законодательства

Константин Чуйченко также посетил региональные управления ФСИН и ФССП

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области, где обсудил вопросы развития регионального законодательства и доступности юридических услуг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минюста.

"Министр юстиции провел встречи с руководителями и сотрудниками управлений Минюста России и подведомственных учреждений, руководителями органов государственной регистрации актов гражданского состояния, адвокатских и нотариальных палат. В ходе встреч обсуждались вопросы интеграции Запорожской и Херсонской областей в правое пространство РФ, а также эффективность реализации полномочий органов юстиции. Кроме того, была затронута тема доступности для граждан квалифицированной юридической помощи и нотариальных услуг, а также услуг органов ЗАГС", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, Чуйченко встретился с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, уделив особое внимание вопросам, связанным с формированием регионального законодательства Запорожской и Херсонской областей, системы бесплатной юридической помощи, создания органов ЗАГС и взаимодействия с территориальными органами юстиции.

В ходе поездки министр посетил региональные управления ФСИН и ФССП, а также объекты уголовно-исполнительной системы, где провел совещания с их руководителями.