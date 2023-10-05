Учителем года - 2023 стал педагог заграншколы в Иране Олег Янковский

Победитель конкурса получит "Большого хрустального пеликана" и премию в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победителем конкурса "Учитель года России" стал учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии объявления победителей конкурса.

"Победитель конкурса "Учитель года России - 2023" - Янковский Олег Игоревич, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Исламской Республике Иран", - сказала она.

Конкурс "Учитель года России" является главным конкурсом в сфере образования в РФ, он прошел в 34-й раз. В 2023 году заключительный федеральный этап состязания проходил в Московской области. Конкурс проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев, каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей. Его цель - выявление, поддержка и поощрение наиболее талантливых педагогов, распространение их опыта и повышение престижа учительского труда.

Победитель конкурса получит "Большого хрустального пеликана" и премию в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей.