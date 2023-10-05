Токаев потребовал искоренить травлю и насилие в казахстанских школах

Президент Казахстана указал, что непрекращающиеся случаи посягательства и насилия среди учащихся провоцируют детей на самоубийства

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Насилие и травля в казахстанских школах должны быть искоренены с применением самых жестких мер. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, потребовав от правоохранительных органов соответствующих действий.

"Государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. Необходимо навсегда искоренить буллинг <...> министерство внутренних дел, Генпрокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей", - сказал Токаев на республиканском съезде педагогов. "Будем принимать самые жесткие меры", - пообещал он.

Он указал, что непрекращающиеся случаи посягательства и насилия среди учащихся провоцируют детей на самоубийства. Токаев сообщил, что поручил администрации главы государства взять на особый контроль подобные случаи, "чтобы по закону наказывать преступников".

По данным властей, в республике в среднем ежегодно травле подвергается каждый пятый подросток.