Адыгея инвестирует в Херсонскую область более 235 млн рублей в 2023 году

Средства выделены в рамках специальных инфраструктурных проектов

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи в 2023 году при оказании шефской помощи Херсонской области инвестируют более 235 млн рублей в рамках специальных инфраструктурных проектов, сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Республики Адыгея Хизир Хотко.

"В рамках специальных инфраструктурных проектов Республика Адыгея в этом году инвестирует на территории Херсонской области более 235 млн рублей", - сказал Хотко.

В Генической школе №2 были отремонтированы пищеблок и санузлы, поставлено современное оборудование, столы, стулья. В двух школах завершается строительство спортивных комплексов, в них же обустроены две открытые спортивные площадки: на 1 500 кв. м в Генической школе №1 и на 1 200 кв. м в Генической школе №2.

Завершены ремонтные работы в геническом музее. "У работников краеведческого музея было желание вернуть первозданный вид фасаду. Он был покрашен много лет назад. Краску и штукатурку отбили, почистили, сделали специальное покрытие и ночную подсветку. Сегодня он уже выглядит достойно. Поставили лавочки, урны. Все, чтобы посетителям музея было удобно", - рассказал Хотко, уточнив, что осенью также планируется озеленение территории.

Он также показал корреспонденту ТАСС уже оказывающий услуги жителям Геническа новый многофункциональный центр. "Здание построено с нуля - это новое современное здание с благоустройством территории. Объект уже завершен, работает в полноценном режиме. Мы видим, люди приходят довольные: и возле фонтана посидят, и на детской площадке поиграют. В комплексе работает это неплохо", - отметил Хотко.