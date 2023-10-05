5 октября, 08:26

Фриз "Музыка" над входом в концертный зал Московского дворца пионеров отреставрировали

Художники восстановили рисунок барельефа, укрепили его химическими реставрационными составами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бетонный фриз "Музыка" над входом в концертный зал Московского дворца пионеров на Воробьевых горах отреставрировали. Барельеф очистили и обработали защитными составами, трещины заделали, а утраченные элементы композиции восстановили, сообщается на портале мэра Москвы.

"При обследовании фриза "Музыка" были выявлены множественные нитевидные дефекты и трещины на стыках блоков. На торце барельефа наблюдалась утрата штукатурного основания, местами обнажился его коррозированный металлический каркас, ремонтная покраска шелушилась и осыпалась. Во время реставрации фриз очистили от загрязнений и следов поздних покрасок специальными смывками. После заделки трещин и восполнения утрат художники восстановили рисунок барельефа, укрепили его химическими реставрационными составами", - приводятся слова начальника управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта города Москвы Максима Гордиенко.

Скульптурная композиция "Музыка", расположенная над входом в концертный зал, контрастирует с живописным панно "Юные ленинцы" на портике главного корпуса. Изображение пионерских горнов на бетонном фризе перекликается с идеями и символами пионерии, а также с фанфаристами на панно. Его весомая горизонталь "удерживает" на земле прозрачный куб концертного зала. Энергичный рельеф и внутренняя динамика композиции, подчеркнутая стремительными горизонталями пионерских труб, создают эффектный контраст с архитектурой здания. 

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