В Литве зафиксировали нехватку вакцины от ковида

Представитель национального центра общественного здоровья Дайва Размувене уверяет, что препарат централизованно приобретен в достаточном количестве, однако не все медицинские учреждения своевременно заказали его доставку на место

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от новых штаммов коронавирусной инфекции и от сезонного гриппа началась в Литве, вакцины от коронавируса не хватает. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила представитель национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

"Пришедшие в поликлиники на прививку люди жалуются, что сразу обе прививки сделать не всегда возможно, так как вакцины от коронавирусной инфекции не хватает", - сказала она.

Как уверяет Размувене, препарат централизованно приобретен в достаточном количестве, однако не все медицинские учреждения своевременно заказали его доставку на место. Литва приобрела 120 тыс. доз вакцины от ковида.

Прививка от коронавирусной инфекции бесплатная. От сезонного гриппа бесплатно могут привиться лишь представители групп повышенного риска. В установленный Минздравом список этой категории входят люди старше 65 лет, больные хроническими заболеваниями, лица, постоянно находящиеся в учреждениях опеки, беременные женщины, работники медицинских учреждений. Остальные должны будут заплатить за прививку от €16. Цена не везде одинаковая.